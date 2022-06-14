İstanbul’da su kesintisi…14 Haziran 2022 İSKİ su kesinti listesi
Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar…
İlçe: Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler: Dursunköy Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.06.2022 08:51
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Esenyurt
Etkilenen Mahalleler: İncirtepe Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.06.2022 09:55
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Maltepe
Etkilenen Mahalleler: Başıbüyük Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.06.2022 09:47
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Pendik
Etkilenen Mahalleler: Orta Mah,Kaynarca Mah,Doğu Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.06.2022 10:04
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:14.06.2022 09:57
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Üsküdar
Etkilenen Mahalleler: Kuzguncuk Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.06.2022 09:23
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Şile
Etkilenen Mahalleler: Meşrutiyet Mah,Kumbaba Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.06.2022 09:01
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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