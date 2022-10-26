Google ve YouTube'un sahibi Alphabet, firmaların reklam bütçelerini azaltmasıyla birlikte satışlarının üçüncü çeyrekte sadece yüzde 6 artarak 69 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

ABD firması, pandeminin başlangıcı dışında, yaklaşık 10 yıldır en zayıf üç aylık büyümeyi gördü.

Bu arada Microsoft, bilgisayarlarına ve diğer teknolojilere olan talebin zayıfladığını söyledi.

Satışları yüzde 11 artarak 50.1 milyar dolara yükseldi ve beş yıldaki en yavaş gelir artışı görüldü.

Dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler ve işletmeler, fiyatlar yükseldikçe ve faiz oranları yükseldikçe kesinti yapıyor ve küresel bir durgunluk korkularını körüklüyor.

Güçlü bir ABD doları, Amerikan çokuluslu şirketlerine de zarar vererek, ürünleri yurt dışına satmayı daha pahalı hale getirdi.

Alphabet'teki karlar, YouTube reklam gelirleri, şirketin bunları kamuya açıklamaya başlamasından bu yana ilk kez düştüğü için son çeyrekte yaklaşık yüzde 30 azalarak 13.9 milyar dolara düştü.

Firmadaki satış büyümesi art arda beş çeyrektir yavaşladı.