Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, Rusya uçuşlarında COVID-19 tedbirlerini kaldırdı
Türk Hava Yolları (THY), Rusya uçuşlarında koronavirüs tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Rusya'da uygulanan COVID-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri THY
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