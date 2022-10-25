Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Deby, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ve Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın Çad'daki krizi ele aldıkları aktarıldı.

Açıklamada, Çad’da siviller ile askerler arasında devam eden gerilimde, KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi’nin arabulucu olarak atandığı bildirildi.

Eski Çad Devlet Başkanı İdris Debi İtno'nun geçen yıl cephe hattında isyancılarca öldürülmesinden sonra iktidara gelen Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK) söz verdiği 18 aylık geçiş döneminin sona ermesi dolayısıyla muhalefetin çağrısı üzerine 20 Ekim'de başkent Encemine'de yüzlerce kişi sokaklara çıkmıştı.

Geçiş hükümetinin getirdiği sokağa çıkma yasağına uymayan ve yönetimin sivillere devrini talep eden göstericilere, güvenlik güçleri gerçek mermi ile müdahale etmişti.

Olaylarda başkent Encemine'de en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.