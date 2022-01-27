Kırklareli'nin Vize ilçesinden, Şeyhsinan Mahallesi Öksüz Çeli Sokak'taki bir apartmanın giriş katında ikamet eden yakınlarına misafirliğe gelen İlker (27) ve eşi Esra Ustaoğulları (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Ustaoğulları, ruhsatsız tabancayla eşini ağır yaraladı. İlker Ustaoğulları ardından aynı silahla intihar etti.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Esra Ustaoğulları müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlker Ustaoğulları'nın cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Öte yandan, çiftin 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuğu olduğu öğrenildi.