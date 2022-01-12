Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da seferler iptal edildi
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'da, kar yağışı ile birlikte fırtına etkili oldu. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan eğitim uçuşları ile Marmara Denizi'nde feribot seferleri iptal edildi.
Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren hızı saatte zaman zaman 100 kilometreyi bulan tam fırtına ile özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları, iptal edildi. Kent merkezi ve Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar da denize açılamadı.
Marmaraereğlisi'nde barınakta bulunan bazı balıkçı tekneleri yan yattı.
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ndeki Karabiga, Avşa ve Marmara Adası'na feribot seferleri de durduruldu.
Tekirdağ açıklarındaki gemiler ise demirlendi.
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