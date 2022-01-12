Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren hızı saatte zaman zaman 100 kilometreyi bulan tam fırtına ile özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları, iptal edildi. Kent merkezi ve Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar da denize açılamadı.

Marmaraereğlisi'nde barınakta bulunan bazı balıkçı tekneleri yan yattı.

[Fotoğraf: DHA]

Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ndeki Karabiga, Avşa ve Marmara Adası'na feribot seferleri de durduruldu.

Tekirdağ açıklarındaki gemiler ise demirlendi.