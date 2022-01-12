Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çatak'ta çığ düştü, keçiler telef oldu
[Fotoğraf: İHA]
Van'ın Çatak ilçesinde bir hayvan sürüsünün üzerine çığ düşmesi sonucu 18 keçi telef oldu.
Van'da dün saat 16.00 sıralarında ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kaçit Mahallesi’nde çığ düştü. Hayvanlarını köye götürmeye çalışan Emrah Karataş'ın keçileri kar kütlelerinin altında kaldı.
Emrah Karataş’ın haber vermesiyle bölgeye gelen vatandaşlar keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda 18 keçi telef olmuş halde bulundu.
Havanın kararması ile ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de desteğiyle yeniden başlatıldı.
Çığ altında 17 keçi daha olduğu belirtildi.
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