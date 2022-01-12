Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.