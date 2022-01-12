Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te kaçak sigara operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1500 paket kaçak sigara ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan operasyonda 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık Sigara Siirt
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