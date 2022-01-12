Erzurum'da İl Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce (GSİM) ortaklaşa düzenlenen "Yetenek Taraması Projesi" kapsamında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar 10 bin öğrenciye spor taraması yapılacak.

GSİM'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından imzalanan protokol gereği GSİM antrenörleri ve spor uzmanları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli beden eğitimi öğretmenleri okullarda sporcu taramasına başladı.

Palandöken ilçesinde uygulamaya geçilen projede, 15 antrenör, spor ve bilişim uzmanı ile 10 beden eğitimi öğretmeni görev alıyor.

[Fotoğraf: AA]

GSİM Spor Hizmetleri Genel Müdürü Güngör Şenses'in proje sorumluluğunu ve Hakan Ülgü'nün ise genel koordinatörlük yaptığı proje kapsamında, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar 10 bin öğrenciye spor taraması yapılacak.

Proje sorumlusu Şenses, projeyi yıl sonuna kadar 20 ilçede tamamlayacaklarını belirtti.

"6 aylık eğitiminden sonra yeteneklerine göre branş seçecekler"

GSİM Müdürü Birdal Öztürk ile İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un projeyi yakından takip ettiğini aktaran Şenses, iki bakanlık arasında yapılan önemli projenin meyvelerini vereceğini ifade etti.

Genel koordinatör Ülgü ise yetenekli çocukların ölçümler yapıldıktan sonra spor branşlarına yönlendirileceğini belirterek, "20 ilçemizde 5. sınıfta okuyan 10 bin dolayında öğrencinin ölçümlerini yapacağız. 6 aylık eğitimden sonra çocukların branşları belli olacak ve yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendirilecek" ifadelerini kullandı.