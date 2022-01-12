Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce birçok ilde uygulamaya konulan elektronik sınav merkezi Çorum Osmancık’ta da kuruldu.

Elektronik sınav merkezinin Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılmasıyla birlikte özellikle motorlu taşıt sürücü kursiyerlerinin, ehliyet sınavı için Çorum’a gitmesine gerek kalmadı.

Osmancık Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurulan 22 kişilik elektronik sınav merkezinde sürücü belgesi yazılı sınavları yapılacak.

Birçok ilçede hizmete girecek

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, elektronik sınav merkezinin Osmancık’ın yanısıra,Kargı, Dodurga, Laçin ve Oğuzlar’a da hizmet vereceğini söyledi.

Daha önce ehliyet sınavları için Çorum Merkeze gitmek zorunda kalan vatandaşların ulaşım, zaman, bütçeden tasarruf etmeleri ve daha kolay hizmet alabilmeleri için sadece İl merkezlerinde olan bu projeyi birçok ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.