Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 13 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 13 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 2, Genç'te 2, Karlıova'da 3, Solhan'da 4 ve Yayladere'de 2 köye ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar iş yerinin ve evin önünü temizledi.
Karlıova ilçesinde de etkisini sürdüren kar yağışı, gece boyunca devam etti.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı Ulaşım
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