Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorum'un Kargı ilçesinde 6 bin metrekare kapalı alanda ahşap kapı üreten Kenan ve Yasin Dinç kardeşler, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla ilçeyi ziyaret eden TKDK İl Koordinatörlüğü uzmanlarıyla karşılaştı.

Uzmanlardan devletin Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımlarına sağladığı hibe desteğini öğrenen iki kardeş, fabrikanın çatısına GES kurmak amacıyla proje hazırlayıp, TKDK'ye sundu.

Kabul edilen 3,6 milyon lira bütçeli projeye 1,7 milyon lira hibe desteği sağlandı. Kısa süre önce güneşten elektrik üretimine başlayan 904 kilovat kapasiteli santralde yıllık 1,5 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Bir çay ikram ettik 1,7 milyon liralık destek aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kenan Dinç, 50 bin lira tutarında aylık elektrik sarfiyatı bulunan tesisin çatısından aylık ortalama 120 bin lira gelir elde edeceklerini belirtti.

TKDK uzmanlarıyla yaptıkları çay sohbetinden kazançlı çıktıklarını vurgulayan Dinç, "Sohbetimiz sırasında yenilenebilir enerji yatırımı için destek olduğunu ve neden faydalanmadığımızı sordular. Biz böyle bir yatırım düşünüyorduk ama devletimizin destek verdiğinden o çay sohbeti sırasında haberdar olduk." ifadelerini kullandı.

Dinç, çatısında GES bulunan bir soğuk hava deposu inşa etmek için de TKDK'den destek almak üzere proje hazırladıklarını kaydetti.