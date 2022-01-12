Muş’ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, her hafta çarşamba günü il binası önüne gelip, evlat nöbeti tutuyor.

39 haftadır eylemlerini sürdüren 26 aile, çocuklarına kavuşacakları günü bekliyorlar.

HDP binası önünde kurulan çadırda bekleyişlerini sürdüren aileler, çocuklarına da teslim olmaları için çağrı yapıyor.

Senelerdir çocuklarına kavuşmayı bekleyen aileler, "HDP'den çocuklarımızı istiyoruz, çocuklarımız korkmadan devlete teslim olsunlar" diye konuştu.