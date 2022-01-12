Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muş'ta evlat nöbeti devam ediyor
[Fotoğraf: DHA]
Muş’ta, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler, 39'uncu haftada da bekleyişlerini sürdürüyor.
Muş’ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, her hafta çarşamba günü il binası önüne gelip, evlat nöbeti tutuyor.
39 haftadır eylemlerini sürdüren 26 aile, çocuklarına kavuşacakları günü bekliyorlar.
HDP binası önünde kurulan çadırda bekleyişlerini sürdüren aileler, çocuklarına da teslim olmaları için çağrı yapıyor.
Senelerdir çocuklarına kavuşmayı bekleyen aileler, "HDP'den çocuklarımızı istiyoruz, çocuklarımız korkmadan devlete teslim olsunlar" diye konuştu.
Etiketler: HDP Muş PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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