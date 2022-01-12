Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ayhan Tüzün, yaptığı yazılı açıklamada, taksilerde açılış ücretinin 5 liradan 7 liraya, kısa mesafenin 18 liradan 30 liraya, kilometre başına ücretin 6 liradan 9 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Yeni tarifenin dün yürürlüğe girdiğini söyleyen Tüzün, bakım-onarım, malzeme, işçilik masrafları ve akaryakıt maliyetlerinin arttığını bu nedenle de ücret konusunda bir güncellemeye gitmek durumda kaldıklarını belirtti.