Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da taksimetre ücretlerine zam
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Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ayhan Tüzün, taksimetre ücretlerine zam yapıldığını belirtti.
Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ayhan Tüzün, yaptığı yazılı açıklamada, taksilerde açılış ücretinin 5 liradan 7 liraya, kısa mesafenin 18 liradan 30 liraya, kilometre başına ücretin 6 liradan 9 liraya yükseltildiğini bildirdi.
Yeni tarifenin dün yürürlüğe girdiğini söyleyen Tüzün, bakım-onarım, malzeme, işçilik masrafları ve akaryakıt maliyetlerinin arttığını bu nedenle de ücret konusunda bir güncellemeye gitmek durumda kaldıklarını belirtti.
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