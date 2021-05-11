Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kumar oynayan 44 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalanan 44 kişiye 174 bin 750 lira ceza uygulandı.
Alınan istihbaratı değerlendiren polis ekipleri Cemaliye Mahallesi'nde kapalı olması gerekirken kumar oynandığı ve alkol alındığı belirlenen iki adrese baskın yaptı.
Söz konusu iş yerlerindeki 44 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden 174 bin 750 lira ceza kesildi.
Kontrol sırasında çok sayıda suçtan aranan bir şüpheli de gözaltına alındı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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