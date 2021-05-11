Alınan istihbaratı değerlendiren polis ekipleri Cemaliye Mahallesi'nde kapalı olması gerekirken kumar oynandığı ve alkol alındığı belirlenen iki adrese baskın yaptı.

Söz konusu iş yerlerindeki 44 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden 174 bin 750 lira ceza kesildi.

Kontrol sırasında çok sayıda suçtan aranan bir şüpheli de gözaltına alındı.