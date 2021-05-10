Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, araçlarında 5 kilo 945 gram esrar ele geçirilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Ziyaret Mahallesi'nde, Suriye uyruklu M.B. ve M.K'nın araçla uyuşturucu taşıyacakları bilgisi üzerine harekete geçti.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ziyaret Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla düzenlenen, narkotik köpeği Öğle'nin de kullanıldığı operasyonda, 5 kilo 945 gram plaka haline getirilmiş esrar ele geçirildi.
Sürücü M.B. ve yanındaki M.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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