Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Arnavutköy’de hafriyat kamyonu devrildi
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
İstanbul, Arnavutköy’de sürücünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, kavşakta virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Kaza, Arnavutköy-Hadımköy Otoyolu Karlıbayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametine giden Selman Emin H. idaresindeki hafriyat kamyonu, sürücünün kontrolünden çıkarak kavşakta virajı alamayıp devrildi.
Kazada sürücü Selman Emin H. hafif şekilde yaralanırken, kamyondaki hafriyat yola döküldü. Hafif yaralı kamyon sürücüsü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza esnasında kamyonun yakınında bulunan bir otomobil, tonlarca ağırlıktaki hafriyattan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza sonrasında kavşakta trafik yoğunluğu oluşurken, kaza mahalli dron ile görüntülendi.
Etiketler: Trafik Kazası
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