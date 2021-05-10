Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi yakaladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 206 gram eroin ile 11,39 gram bonzai ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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