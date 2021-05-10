Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de seradan 350 kilo muz çalındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir seradan yaklaşık 350 kilogram muz çalındı.
Hacıbozan Mahallesi'ndeki bir muz serasının çadırı kesilerek serada bulunan yaklaşık 350 kilogram muz çalındı.
Durumun bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu.
Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Hırsızlık
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz