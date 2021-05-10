Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da bariyere çarparak devrilen kamyonun sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda Adem A. yönetimindeki oksijen tüpleri yüklü kamyon, Ocaklı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkıp önce bariyerlere, ardından ağaca çarparak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni, Dörtyol Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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