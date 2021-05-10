Bir vatandaş tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan kedi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi'ne getirildi.

Taş ya da benzeri bir cisimle göz kürelerinin parçalandığı değerlendirilen kedi, ameliyat edilerek tedavi altına alındı.

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbaba, arabasıyla Gaziantep'e giden bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan kedinin kendilerine getirildiğini söyledi.

Yaptıkları muayenede göz kürelerinin parçalandığını tespit ettiklerini dile getiren Laçinbaba, "Hemen damar yolu açarak tedaviye başladık. Daha sonra yaptığımız operasyonla göz kürelerini aldık ve göz kapağını diktik. Ameliyattan 12 saat sonra yiyip içmeye ve gezinmeye başladı. İlk başta seslerden çok korkuyordu ama zamanla bize ısındı. Yaklaşık bir ay kadar tedavisine devam edeceğiz" dedi.

Laçinbaba, göz kürelerinin taş ya da tüfek saçması gibi bir cisimle hasar gördüğünü tahmin ettiklerini ekledi.