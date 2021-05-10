Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 ölü
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Fırnız mevkisinde R.Ö. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü R.Ö. ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapatılan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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