Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G. ve F.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelileri uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin iş yeri ve araçlarında narkotik köpeği 'Alfi' ile yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Hatay'da bariyere çarparak devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz