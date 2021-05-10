Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de yol verme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada baba ve iki oğlu yaralandı.
Merkez Kocasinan ilçesi Höbek Mahallesi'ndeki iki aile arasında, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö. ve oğlu A.Ö, av tüfeğiyle etrafa ateş etti. Saçmaların isabet ettiği E.B.S ile 2 oğlu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı baba ve iki oğlunu hastaneye kaldırdı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan zanlılardan baba M.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, oğlu A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yaklaşık 5 yıl önce de E.B.S'nin farklı bir nedenle M.Ö'yü silahla yaraladığı ortaya çıktı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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