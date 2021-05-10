Merkez Kocasinan ilçesi Höbek Mahallesi'ndeki iki aile arasında, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö. ve oğlu A.Ö, av tüfeğiyle etrafa ateş etti. Saçmaların isabet ettiği E.B.S ile 2 oğlu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı baba ve iki oğlunu hastaneye kaldırdı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan zanlılardan baba M.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, oğlu A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaklaşık 5 yıl önce de E.B.S'nin farklı bir nedenle M.Ö'yü silahla yaraladığı ortaya çıktı.