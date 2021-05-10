Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında da kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Sahte İçki
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