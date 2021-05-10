Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da bir garajda yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ’da bir garajda çıkan yangında 3 araç yandı. Yangın, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aydoğdu Sokak’ta meydana geldi.
Garajda bulunan Halil A.’ya ait otomobil bir anda alev aldı. Alevler yine Halil A.’ya ait olan araca da sıçradı. İki otomobil yanarken garajdaki alevleri fark eden Ferhat P., otomobilini yangın yerinden uzaklaştırdı.
Yangında Halil A.’ya ait iki araç da kullanılamaz hale gelirken, Ferhat P.’ye ait otomobilde de ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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