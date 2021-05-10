Garajda bulunan Halil A.’ya ait otomobil bir anda alev aldı. Alevler yine Halil A.’ya ait olan araca da sıçradı. İki otomobil yanarken garajdaki alevleri fark eden Ferhat P., otomobilini yangın yerinden uzaklaştırdı.

Yangında Halil A.’ya ait iki araç da kullanılamaz hale gelirken, Ferhat P.’ye ait otomobilde de ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.