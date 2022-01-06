Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşıya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

TURKOVAC'a ilginin kendilerini de memnun ettiğini belirten Onar, "Vatandaşlarımızın çoğu yerli aşımızı bekliyordu. TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasından sonra vatandaşlar da şehir hastanemizde aşılarını yaptırmaya başladı. Şehir hastanesinde bir haftada 1500 kişi TURKOVAC aşısı oldu. Özellikle TURKOVAC'ın yerli olması içeriğinin ve tıbbi tasarımının ne olduğunun bilinmesi aşının tercih edilmesini artırıyor. Bu aşıyı üretebilen nadir ülkelerden birisi olmamız da önemli. Vatandaşlar güvenle yerli aşımızı oluyor." dedi.

Onar, vakaların arttığı bugünlerde herkesin tedbirlere daha çok uyması gerektiğini vurgulayarak "Bugünlerde salgın mevsimsel griple iç içe geçmiş durumda. Bu küresel pandemi esnasında özellikle kapalı ortamlarda uzun süre vakit geçirilmemesi gerekiyor. Sosyal ortamlara gidilmemesi ve daha sakin ev ortamlarında vakit geçirmek tercih edilmeli. Bulaşın engellenmesi hususunda bunlar çok önemli. Tedbirlere daha sıkı uyulması ve aşılanmaların artmasıyla ileride daha güzel günlere kavuşulacak." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Mehmet Ali Akyüz de yerli ve milli TURKOVAC aşısını yaptırdığını ve sırası gelenlerin hatırlatma dozlarını yaptırması gerektiğini söyledi.