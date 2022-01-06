İlçe genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamada, 788 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Umuma açık işyerlerinin de denetlendiği uygulama kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise 11 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 33 bin 873 TL idari para cezası kesildi.