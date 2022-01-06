Gaziantep Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde bulunan zincir marketlerde raf etiket fiyatı ve kasa fiyatlarını inceledi.

Toplam 30 yaya ve motorize ekiple yapılan denetimlerde 233 işletme kontrol edildi.

Kural ihlallerine idari yaptırım

Ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında yapılan denetimlerde, etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyuşmayan, tüketiciyi yanıltmaya yönelik etiketlerle faaliyet gösteren işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Olumsuzluk tespit edilen 90 iş yerine, işlem yapılarak tutanak tutuldu, idari para cezası kesildi.

Zabıta ekipleri ayrıca halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koydu ve bunları imhaya gönderdi.