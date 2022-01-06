Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları öğrenilen F.A. ile Ö.B. arasında "yan bakma" bahanesiyle tartışma çıktı. Ö.B. yanında taşıdığı bıçakla 17 yaşındaki F.A.'yı sol bacağından bıçaklayıp kaçtı.

2 kez bıçaklandı

Yaralanan F.A. yakındaki bir iş yerine giderek yardım istedi. Bu sırada F.A.'nın arkasından yaklaşan Ö.B. tekrar bıçaklayıp, kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi ve çalışanları, F.A.’nın bacağına kemer ve bezlerle tampon yapıp kanamayı durdurmaya çalıştı. Çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri Ö.B.’yi yakalayıp gözaltına aldı.