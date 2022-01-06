Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Uğurevler Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan S.D. (33), S.B. (32) ve S.B'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Dün, Uğurevler Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis, zanlıları yakalamıştı.