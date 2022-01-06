Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2021-2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Yıldızlar U17 Flöre Federasyon Kupası 8 Ocak'ta Başkent Ankara'da yapılacak.

93 eskrimci ter dökecek

Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda 2 gün sürecek organizasyonda, Türkiye’nin 8 ilinden 93 yıldız flöreci COVID-19 tedbirleri kapsamında kürsü mücadelesi verecek.

Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Muğla illerinden eskrimcilerin bir araya geleceği Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası’nda 8-9 Ocak, yıldız kızlar ve erkekler flöre kategorilerinde 47’si kız, 46’sı erkek olmak üzere toplam 93 eskrimci iki gün boyunca federasyon kupasını kazanmak için ter dökecek.