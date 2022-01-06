Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da 39 yasaklı ırk köpek toplatıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekiplerince 39 yasaklı ırk köpek toplandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde tehlike oluşturan ve yasaklı ırk köpekler kategorisinde bulunan pitbull, terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila brasilerio ırklarından 26'sı sahiplerinden, 13'ü sokak ve caddelerden toplandı.
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekiplerince toplanan 39 köpek hayvan bakım evine teslim edildi.
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