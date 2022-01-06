Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde tehlike oluşturan ve yasaklı ırk köpekler kategorisinde bulunan pitbull, terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila brasilerio ırklarından 26'sı sahiplerinden, 13'ü sokak ve caddelerden toplandı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekiplerince toplanan 39 köpek hayvan bakım evine teslim edildi.