İslahiye-Hassa kara yolunda 3 Ocak'ta, Hüseyin A. yönetimindeki 80 ABP 521 plakalı motosiklet, İslahiye-Hassa kara yolu Ağabey Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile motosikletteki Özlem A. ile Hiranur A. yaralandı. Ağır yaralanan ve özel bir hastaneye sevk edilen Özlem A, hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren 3 çocuk annesi kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.