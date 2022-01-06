Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, merkezdeki kırsal alanlarda kış mevsimi dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Barınak hayvanlarını unutmadılar

Jandarma ekipleri, yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem ve yiyecek bırakırken, Bingöl Belediyesine ait hayvan barınağında bulunan hayvanlara ise mama, süt ve yiyecek desteğinde de bulundu.