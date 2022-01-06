Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 13:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bingöl’de jandarma personeli, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin çeşitli alanlarına mama bıraktı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, merkezdeki kırsal alanlarda kış mevsimi dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı.
Barınak hayvanlarını unutmadılar
Jandarma ekipleri, yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem ve yiyecek bırakırken, Bingöl Belediyesine ait hayvan barınağında bulunan hayvanlara ise mama, süt ve yiyecek desteğinde de bulundu.
Etiketler: Bingöl Jandarma Genel Komutanlığı Sokak Hayvanları
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