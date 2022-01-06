Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 98 şişe sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Erzin ilçesinde 98 şişe sahte içki ele geçirilen marketin sahibi gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki satışına karşı yürüttüğü çalışma kapsamında Gökdere Mahallesi'ndeki bir markete operasyon düzenledi.
İş yerindeki aramada 98 şişe sahte içki ele geçirildi.
Market sahibi Ö.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Sahte İçki
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