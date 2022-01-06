Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, ülke genelinde yaklaşık 5-6 bin elektrikli araç bulunduğunu, 2030 yıllarında Avrupa'da her 10 araçtan 8'inin, Türkiye'de ise her 2 araçtan birinin elektrikli olacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Gündoğdu, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Otopark Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. 20 araç üstü otopark alanlarında yüzde 5 elektrikli araç şarj istasyonu şartı aranacak. Şehrimizde şuan henüz elektrikli araç sayısı 8 ila 10 bin arası. Gelecek yıllarda elektrikli araç sayısında artış olacağı düşünülürse şarj istasyonu ile araç sayısının aynı anda artması pek mümkün değil. İleride bu ihtiyacı karşılayabilmek için elektrikli araç şarj üniteleri kurulumları yapıyoruz. Şimdilik Hunat ve Kurşunlu otoparklarında şarj ünitelerimiz mevcut. Bunu önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, sağlıklı bir çevrenin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla yeni projeler oluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.