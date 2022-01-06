Kamu Personel Seçme Sınavı puanıyla bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında adaylardan tercih başvurularının alındığı KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KPSS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

KPSS 2021/2 yerleştirme sonuçları için tıklayınız.