Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 13:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı... KPSS-2021/2 sonuçları nasıl sorgulanır?
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kamu Personel Seçme Sınavı puanıyla bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında adaylardan tercih başvurularının alındığı KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
KPSS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
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