Ordu Valisi Tuncay Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, bir araya geldiği 191 vatandaşın sorunlarını dinleyerek not aldı.

Kendisine iletilen talep, şikayet ve sorunların birçoğunun çözüme kavuşmasını sağlayan Sonel, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerinden de vatandaşların ilettiği bazı sorunların ivedilikle çözülmesini istedi.

Vatandaşlara yeni yılın sağlık, mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Sonel, kendilerine iletilen her türlü sorun ve taleplere hızlı çözümler üreterek, mağduriyetlerin giderilmesi için gereken hassasiyeti gösterdiklerini belirtti.

Sonel, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen ihtiyaç ve taleplerin yakından takipçisi olduğunu vurgulayarak, "Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır. Bizlere ulaşmak isteyen vatandaşlarımıza kapımız her zaman açıktır. Özellikle çocuklu, yaşlı ve engeli olan bireylerimize öncelik tanıyarak, bekletmeden evlerine mutlu bir şekilde gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Sonel'in yakından ilgilendiği çocuklara çeşitli hediyeler verdiği toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İsa Kaymak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, YİKOB Müdürü Metin Cebeci, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Levent Özsoy da yer aldı.