Norveç'ten gelen ve Bartın Limanı'na yanaşan gemideki malzemeler, tırlarla Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı köyündeki tesislere taşınacak.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ile Hattat Enerji ve Maden AŞ Başkan Yardımcısı İlyas Börekçi, limanı ziyaret ederek yükleme ve boşaltma çalışmalarını inceledi.

Tunç, Türkiye'nin kesin olarak tespit edilen 1,5 milyar ton taş kömürü rezervi olduğunu, bunun 1 milyar tonunun Zonguldak, 500 milyon tonunun da Bartın ve Amasra çevresinde olduğunu söyledi.

"Yerli kömürü ülkemiz ekonomisine kazandırılacak"

Türkiye Taşkömürü Kurumunun Amasra A Sahası'nda üretimine devam ettiğini anlatan Tunç, şöyle konuştu:

"B Sahası'nda da rödevans yoluyla özel şirketlere kiralama söz konusu oldu. Özel şirketin hazırlık çalışması da uzun zamandır devam ediyor. 3 kuyu 8 metre çapında, 800 metre derinliğinde, biri Tarlaağzı'nda, biri Kazpınarı'nda, biri Amasra merkezde açılmıştı. Bunların galerileri sürülmüştü ve kömür çıkarmaya hazır hale yavaş yavaş gelinmişti. Şimdi bu ekipmanlarla beraber inşallah bunların kurulumundan sonra kömür üretimine başlandığında, Türkiye'nin yerli kömürü ülkemiz ekonomisine kazandırılmış olacak. Bartın için istihdam anlamında da önemli fayda sağlamış olacak."

"2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağız"

Börekçi de yatırımlarının Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük taş kömürü yatırımı olduğunu söyledi.

Uzun süredir Amasra'da faaliyet gösterdiklerini anlatan Börekçi, "Bu gelen ekipmanlarla birlikte aslında yatırımımızın üretime başlama açısından son aşamasındayız. İlk aşamada 5 milyon ton kömür üretimi gerçekleştireceğiz. Daha sonra alacağımız yeni ekipmanlarla üretimi 10 milyon tona kadar çıkaracağız. Tam kapasiteye ulaştığımızda 2 bin 500 kişiye burada istihdam sağlayacağız" dedi.