Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta hırsızlık yapan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sakallar köyünde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin kaldıkları adresi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan aramada, motorlu testere, elektrikli testere, ot biçme makinesi, spiral motoru ve 100 metre elektrik kablosu ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Hırsızlık
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