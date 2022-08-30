Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobilin tarlaya devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Samsun'a giden Atilla B. yönetimindeki otomobil, Karacaören mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan eşi Bahriye B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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