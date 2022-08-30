İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahalle'sinde Ş.B'ye ait bir evde hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisi aldı.

Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda, 58 kök hint keneviri, 525 gram kurutulmuş hint keneviri, 57 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 1 esrar öğütme aparatı, eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen 9 sikke, 3 testi, 2 hançer ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.