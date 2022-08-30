Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahalle'sinde Ş.B'ye ait bir evde hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisi aldı.
Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda, 58 kök hint keneviri, 525 gram kurutulmuş hint keneviri, 57 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 1 esrar öğütme aparatı, eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen 9 sikke, 3 testi, 2 hançer ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Hint Keneviri
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