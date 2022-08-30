Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve Belediye Başkanı Esen ile Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Milli İrade Meydanı'ndaki törende Vali Ayaz, Tuğgeneral Büyük ve Belediye Başkanı Esen ile vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Tören, askeri birlik ve gazilerin geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.