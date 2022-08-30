Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de ağaç keserken uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti
[AA (Arşiv)]
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi yaşamını yitirdi.
Mehmetli beldesi Taşocağı mevkisindeki ağaç kesim sahasında bir erkeğin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Mehmet Yücel'e ait olduğu belirlenen ceset, yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.
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