Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de bir işçi yük asansöründen düştü
[Fotograf: DHA]
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde inşaat halindeki fabrikanın yük asansörüyle yemek taşıyan işçi dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Yeşil Mahalle'de fabrika inşaatında çalışan Muhammed Doğan, binanın dış cephesinde kurulu asansöre binerek 3. kata yemek çıkarmak istedi.
Bu sırada dengesini kaybeden Doğan, aşağı düştü.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Düzce
Sıradaki Haber
Gümüşhane’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz