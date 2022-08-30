Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gelen ve burada Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaşmak için tırmanışa geçen dağcılar, 3 bin 200 metre kampında geçirdikleri ilk gecenin ardından ikinci gün yeniden tırmanışa başladı.

4 bin 200 metre kampında çadır kurarak mola veren dağcılar, zirveye yakın noktada bulunan buzul bölgesinden gürültü gelmesi üzerine çadırlarından dışarı çıkarak kayaların kendilerine doğru geldiğini fark etti.

O anları Cep telefonu kameralarıyla kaydeden dağcılar, kayalardan korunmak için daha yüksek yerlere doğru koşarak güvenliklerini sağlamaya çalıştı.