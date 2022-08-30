Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 14:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
[Fotograf: İHA]
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100’üncü yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Bingöl'de de coşkuyla kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100'üncü yıldönümü nedeniyle Bingöl’de Hükumet Konağı önünde tören düzenlendi.
Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, jandarma, emniyet personeli, gazi ve şehit aileleriyle vatandaşlar katıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından, Atatürk Anıtı'na valilik ve Bingöl Belediyesi tarafından çelenk sunuldu.
İstiklal Marşın'ın okunup, saygı duruşunda bulunulmasının ardından buradaki tören sona erdi.
Etiketler: Bingöl 30 Ağustos Zafer Bayramı
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