Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
[Fotograf: AA]
Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Vali Muammer Erol, Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Albay Uğur Çelikten ile Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, halkın ve törene katılanların bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Halk oyunları gösterisi ve resmigeçit töreninin ardından kutlamalar, Vali Erol'un makamında tebriklerin kabulü ile son buldu.
Etiketler: İstiklal Marşı 30 Ağustos Zafer Bayramı
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