30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl kutlama programı Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen şehit aileleriyle birlikte Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anısına yayımladığı kutlama mesajının okunmasının ardından İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Yavuz Bulut, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma gerçekleştirdi. Programda şehit yakını Tugay Şahin ve gazi Mustafa Kaplan tarafından Vali Kamuran Taşbilek'e bayrak takdimi gerçekleştirildi.

Kutlamalar çerçevesinde öğrenciler tarafından şiirler okunurken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi halk oyunu gösterisi gerçekleştirdi. Anıt önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son bulan programın ardından Vali Kamuran Taşbilek Valilik makamında Belediye Başkanı Ercan Çimen'le tebrikleri kabul etti.

Tebrikat töreninin ardından Valilik fuaye alanında düzenlenen kabul töreninde Türk milletinin bin yıl önce geldiği toprakların şanlı zaferle ebedi yurt olarak ilan edildiğini söyleyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Ya İstiklal Ya Ölüm diye çıkılan bir yolda milletine dayanan bir başkomutanın, kahraman ordusuyla 7 düvele karşı verdiği mücadelenin sonucunda 2. kurtuluşumuzun, bin yıl önce geldiğimiz toprakların ebedi yurt olarak ilan ettiğimizin manifestosu olan şanlı zaferimiz ve akabinde kuruluşuna zemin hazırlanan büyük Türkiye Cumhuriyetinin kanla, irfanla, emekle, mücadeleyle, gözyaşıyla ama her şeyden önce milletin sarsılmaz inancıyla, esir yaşamaktansa ölümü göze almış bir milletin topyekûn kıyama duruşuyla taçlandırdığımız zaferin 100. yıldönümü hepimize kutlu olsun” dedi.

Türk milletinin boğulmak istenirken her daim karanlıkları yırtarak aydınlığa kavuştuğunu vurgulayan Vali Taşbilek, şunları söyledi:

“15 Mayıs’ta Yunan İzmir’e çıktığında hiç düşünmeden varını, yoğunu, hayatını düşünmeden esir yaşamaktansa ölmek haktır diyen Hasan Tahsin düşmana ilk kurşunu sıktı. İlk meşalesidir, ilk ateşidir büyük kurtuluş savaşının. Aynı Hasan Tahsin’in 21. yüzyıldaki kardeşi Ömer Halis Demir o karanlık gecede milletimiz boğulmak istenirken haine kurşunu sıkarak haince, zulmet içinde yaşamaktansa ölmek haktır diyerek Hasan Tahsin’in 21. yüzyıldaki kardeşliğini gösterdi. Bu millet büyük bir millet, bu millet her daim boğulmak istenirken karanlıkları yırtarak aydınlığa kavuşmasını bilen bir millet. Burada gençlerimiz var onlardan özel istirhamımız, birliğimizi, beraberliğimizi koruyalım, çok okuyalım, çok akıllı olalım. Dünyayı çok iyi tartalım, dünyayı çok iyi tanıyalım. Çünkü bu devlet sizlerin omuzları üzerinde yükselecek. Sizlerin çabalarıyla çok daha iyi yerlere gelecek. Sizlerin birliği, beraberliği üzerimizde oynanan her türlü oyunun bozulmasını sağlayacak. Sizler bu devleti muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaksınız. Başta o şanlı mücadeleyi veren şanlı başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere milletimizin her bir ferdine, devletimizi o karanlıktan kurtaran yeni bir devlet kuran aziz milletimize ve o devleti yaşatma uğruna bugün de aynı fedakarlıkla aynı mücadeleyi veren bütün şehitlerimize rahmet ve minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. Bu uğurda gazi olan değerli gazilerimize, değerli büyüklerimize de saygılarımızı, minnetlerimizi ifade etmek istiyorum” dedi.